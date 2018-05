Sénégal: 1er Open international de Dakar - La crème des sports boules à Dakar

A partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, les meilleurs boulistes du monde seront à l'Hôtel Ngor Diarama pour disputer la première édition de l'Open international de Dakar. Un événement phare dans le calendrier sportif sénégalais et que les organisateurs veulent réussir sur tous les plans.

Déjà, la Fédération sénégalaise de sports boules (Fssb) a reçu le soutien et les encouragements du ministère des Sports représenté par le directeur de la Haute compétition, Souleymane Boun Daouda Diop, et du Cnoss, représenté par son secrétaire général, Seydina Diagne, qui ont tous félicité le président de la fédération Gassan Ezzedine et son équipe pour leur sens de l'organisation. En tout cas, Gass, comme on l'appelle familièrement, peut compter sur ces deux entités du sport sénégalais pour booster sa manifestation.

Et lors du point de presse organisé mercredi dernier dans les locaux du Sporting Club de Dakar, le président de la fédération, qui peut se targuer d'abriter le plus grand événement bouliste du monde, s'est réjoui de la présence de l'équipe de Madagascar championne du monde en titre et d'Afrique en titre. «Il y aura environ 350 joueurs en compétition et les épreuves se dérouleront triplettes choisies avec trois grands challenges ; le Prix du Grand Concours, le Tir de Précision et la Coupe des Nations», a révélé le président Gass. Des concours incitatifs puisque les récompenses sont intéressantes.

Le Sénégal, pour sa part, va présenter deux équipes. D'un côté, on aura Fara Ndiaye, Insa Seck et Sidy Fall et, de l'autre, il y aura Abdoulaye Guéye, Weuz Diack et Lidy Ndiaye. Placé sous le haut patronage du Chef de l'Etat, cet Open international est parrainé par le président du Cnoss et verra la présence du président de la fédération internationale Claude Azema et celui de la Confédération africaine Ibrahima Idrissou. Une trentaine de pays d'Afrique et d'Europe sont attendus à cet Open qui démarre aujourd'hui ses parties.