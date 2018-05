Maroc: Mehdi Carcela va-t-il rester au Standard? Le Marocain répond

On finirait par lasser en répétant au fil des rencontres à quel point Mehdi Carcela s'avère un joueur déterminant pour le Standard. Son retour à Liège a transformé le Standard qui réalise des Play-offs 1 impressionnants avec six victoires en huit rencontres. Important dans la qualification pour les Play-offs 1, et même décisif en finale de Coupe, l'international marocain devrait bientôt réappartenir au Standard.

Prêté par le FC Granada au Standard jusqu'à la fin de cette saison, Mehdi Carcela, n'exclut pas de prolonger l'aventure avec son club formateur la saison prochaine, surtout si les Rouches parviennent à décrocher le titre national.

« Je suis bien ici », déclarait-il. « Je ne vois pas pourquoi je ne resterai pas, même si c'est une décision qui doit se prendre avec le club. Dans ma tête, je suis en tout cas désireux de rester, on verra ce qu'il va se passer. »

En attente d'une place dans les 23 joueurs repris par le sélectionneur marocain pour le Mondial, Mehdi Carcela pourrait également prétendre à un second trophée individuel après le Lion d'Or : le prix du Footballeur Pro. « Je ne sais pas si j'ai une chance, mais ça me ferait en tout cas plaisir d'être nominé. Mais je pense plus aux matches qu'aux trophées personnels », souriait, comme toujours, le Liégeois.

Il serait plus qu'étonnant que Hervé Renard ne fasse pas appel à lui. Epatant offensivement, polyvalent, discipliné et combatif, Mehdi Carcela ne ferait pas tâche chez les Lions de l'Atlas. « Je fais tout pour y être. J'ai prouvé et je continue à prouver, mais on verra à la fin du championnat. C'est vrai que j'ai plus de maturité, que ce soit dans mon jeu et dans la vie en général. J'ai aussi pris une place de leader ici, en tant qu'ancien, sur le terrain comme en-dehors. »

Après avoir levé l'option d'achat pour leur défenseur chypriote Konstantinos Laifis et avoir prolongé les contrats de Collins Fai et de Réginal Goreux, la direction des Rouches va très certainement tout mettre en oeuvre pour lever l'option d'achat qui permettrait de transférer définitivement Mehdi Carcela (qui appartient toujours à Grenade) en bord de Meuse.