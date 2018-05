Tunisie: Encore un nouveau venu dans le nid des Aigles de Carthage ?

"Les relations UE-Tunisie se sont fortement développées et leur coopération s'est… Plus »

En effet, en quête de solutions de rechange sur le plan offensif après la blessure de Youssef Msakni, la Tunisie suit de près Kerim Mrabti. Né en Suède et apparu à trois reprises avec l'équipe nationale suédoise en match amical, le joueur de 23 ans dispose toujours de la possibilité de changer de nationalité sportive. L'intéressé a été supervisé jeudi lors de la finale de la Coupe de Suède, remportée face à Malmö (3-0). L'ailier dont le père est tunisien a rencontré le sélectionneur Nabil Maaloul et le président de la Fédération, Wadii El Jarii. Selon quelques échos, ce joueur pourrait faire partie de la liste élargie de Nabil Maaloul qui sera communiquée lundi prochain.

Et si la Tunisie accueillait encore un nouveau joueur binational dans les prochains jours ? Le sélectionneur des Aigles de Carthage, Nabil Maaloul et le président de la Fédération tunisienne de football, Wadii Al Jari se sont déplacés en Suède cette semaine.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.