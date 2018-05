Tunisie: Yassine Meriah - Le Tunisien pisté par Lille et Dijon

"Les relations UE-Tunisie se sont fortement développées et leur coopération s'est… Plus »

Yassine Meriah est l'un des joueurs les plus appréciés de l'effectif sfaxien. Il a reçu une ovation après son remplacement en fin de match face au Club Africain. L'axial des « Aigles de Carthage » est pisté par plusieurs clubs européens dont Lille et Dijon.

« J'espère que j'ai apporté le plus pendant les trois saisons passées ici. Grâce au CSS, j'ai atteint un autre niveau. J'ai disputé mon dernier match avec le maillot des « Noirs et Blancs » aujourd'hui. Je souhaite bonne chance à mes coéquipiers ».

