Ile Maurice: Accaparement des plages - Mahen Jhugroo à Pomponette «juste pour voir»

C'était une sortie «programmée depuis longtemps». Celle-ci n'a toutefois pas été médiatisée car «il y a une affaire en cour». Et puis, insiste Mahen Jhugroo, il s'est rendu à Pomponette «juste pour voir». Une visite qui intervient le lendemain de celle de Paul Bérenger, mercredi 9 mai. Il nous revient que le ministre mentor, sir Anerood Jugnauth, s'y serait également rendu dimanche dernier.

Mahen Jhugroo révèle également qu'il compte aller à Pointe-d'Esny la semaine prochaine. Au Parlement, mardi 8 mai, le ministre avait indiqué être au courant des problèmes concernant l'accès à la plage. Des chaînes y ont été placées par le détenteur du bail.

Du côté du collectif Aret Kokin Nu Laplaz (AKNL), on voit d'un oeil suspect la visite «en catimini» du ministre. Bien qu'on estime qu'«il était temps» qu'il se rende sur place. Le collectif se demande pour quelle raison le bail de Clear Ocean Hotel and Resorts Ltd n'a pas été résilié, d'autant que le délai est arrivé à terme en novembre 2017. «Que s'est-il passé entre-temps? A-t-on étendu le bail ?»

AKNL est catégorique. Il n'est pas question de négocier avec le promoteur de l'hôtel. «Il s'agit de la plage des Mauriciens. Soodhun inn ras li ar nou, mé zordi nou pa pou al kourbé ar promoter pou gagn bout bout!».

Le collectif s'attend aussi à ce que les politiques prennent une position claire et nette sur le problème de l'accaparement des plages. Suivant la visite du leader des Mauves, mercredi, Vela Gounden avait dit espérer qu'il comprendra qu'il s'agit d'un enjeu national.

Pour sa part, Paul Bérenger s'est déclaré «bien troublé» par ce qu'il a vu à Pomponette et l'étendue de plage donnée à Clear Ocean Hotel and Resorts Ltd. Indiquant qu'il y a «plusieurs zones d'ombre à éclaircir». Il a également confié qu'il ne parvenait pas mettre la main sur une copie du permis Environment Impact Assessment de l'hôtel.