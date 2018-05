Ile Maurice: Agression - Polocco écope de neuf mois d'emprisonnement

Polocco avait retenu les services de Me Rama Valayden et Me Neelkanth Dulloo et Marie Cynthia Christelle Françoise était défendue par Me Vinesh Boodhoo.

Jean Paul Désiré Prayag avait par la suite identifié les deux accusés comme étant ceux qui ont endommagé sa boutique. «Il y avait eu une dispute entre Polocco et mon beau-frère Jean Claude Lindsay Eroolen. C'est Polocco qui m'avait infligé des coups au rein gauche à l'aide d'un morceau de bois et avait même endommagé ma moto.»

«Mo névé ti dir mwa enn loto inn frot ek mo masine», avait dit le témoin. Il avait raconté que Polocco lui avait infligé des coups de matraque à la tête et avait également lancé des pierres sur les vitres de la boutique de son beau-frère. «Après avoir reçu des coups, je me suis refugié chez mon beau-frère.»

