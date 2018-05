Ile Maurice: Négociations salariales à Air Mauritius - Le personnel au sol satisfait

Le négociateur syndical propose quelques options. La première, qu'Air Mauritius prenne un emprunt «pour rembourser sa dette envers les employés». La seconde : que l'intersyndicale et la direction surveille ensemble la situation financière de la compagnie, «ki koup tou gaspiyaz ek éshélonn payman». Autre possibilité : qu'Air Mauritius vende ses actions et ouvre ainsi son actionnariat aux employés, entre autres.

«Selon les dernières informations, les salaires de tous les employés d'Air Mauritius représentent Rs 1,6 milliard par an. Sans compter les heures supplémentaires et l'argent investi dans les fonds de pension des employés.»

Reste, maintenant, la question du paiement des arriérés. «C'est un problème», concède le négociateur syndical. La direction d'Air Mauritius, indique-t-il, a fait comprendre, lors des négociations, qu'elle n'a pas la capacité financière de payer et les nouveaux salaires et les arriérés.

