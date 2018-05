Togo: GIZ intensifie ses activités et installe les membres du CoSFIP

Depuis son retour dans la région des Savanes, la GIZ ne cesse de mener ses activités dans plusieurs de ses projets ; les dernières activités sont axées sur le Programme Décentralisation et Gouvernance Locale (ProDeGoL) et le Programme de Formation Professionnel et Emploi des Jeunes (ProFoPEJ). Les deux activités ont eu lieu ce 08 mai à Dapaong.

S'agissant de la première activité, la loi n°2007-011 du 13 mars 2007 portant décentralisation et libertés locales précise les collectivités locales doivent élaborer des plans de développement pour une gestion harmonieuse de leurs territoires. La commune de Dapaong a élaboré son 1er Plan de Développement Communal (PDC) inclusif et participatif depuis 2011 ; ce plan étant expiré en 2014 a conduit au déclanchement d'un PDC 2ème génération dont le processus a déclenché avec la présente activité publique de sensibilisation sur la décision d'élaboration de ce plan couplée de la présentation des membres du comité de pilotage pour le compte de la commune de Dapaong. L'activité est inscrite donc dans la logique d'intervention du le Programme Décentralisation et Gouvernance Locale (ProDeGoL) cofinancé par le Ministère Fédéral Allemandn de la Coopération Economique et du Développement (BMZ) et de l'Union Européenne et mis en œuvre par la GIZ.

Une occasion de présenter le ProDeGoL, ses activités et principales actions et informer sur l'importance d'un PDC aux populations.

A l'ouverture, les différents intervenants ont mis le Programme Décentralisation et Gouvernance Locale (ProDeGoL un accent particulier sur la participation des uns et des autres pour que ce PDC2 soit un succès ; pour M. AMOUZOUVI Emmanuel Komitsè, Conseiller National Technique du ProDeGoL - Dapaong, « le plan de développement est pour nous un outil important de conduite harmonieuse et cohérente du développement global et multisectoriel de notre commune. Il est pour tout acteur du développement, public ou privé, une boussole qui oriente vers le changement social, l'amélioration de nos conditions de vie ».

Du ProDeGoL au Programme de Formation Professionnelle et Emploi des Jeunes (ProFoPEJ) ; une autre activité organisée et réalisée par la GIZ, a consisté de renvoyer les membres du Comité de Suivi de la Formation et de l'Insertion Professionnelle ( CoSFIP) des jeunes.

Ceci, pour renforcer les conditions de pérennité des acquis de ce programme dans la ville de Dapaong. Le présent comité mis en place le 27 mars de l'année en cours , est un comité multi-acteurs , multisectoriel et constitue un cadre de suivi, d'orientation et d'insertion professionnelle des jeunes. Il a donc besoin d'une assise locale à travers sa reconnaissance aussi bien par les autorités locales que par les acteurs du milieu. Composé de 09 membre et de 02 commissaires aux comptes, il est dirigé par M. SANWOGOU Lanobili directeur du CRETFP de Dapaong pour un mandat de deux ans.

Il faut signaler que les deux activtés ont eu lieu en présence des différentes autorités de la ville et c'est le Secrétaire de la préfecture de Tône, M. ESSO Pirénèwè qui a procédé au lancement des activités du ProdeGoL et à l'installation des membres du CoSFIP.