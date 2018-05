Ghana: Le Ghanéen Kwadwo Asamoah devrait repartir de l'avant ailleurs

Et en France ? Seuls le PSG et Monaco semblent en mesure de payer le futur salaire du Ghanéen. Les Parisiens seraient toutefois plus intéressés par le transfert du Brésilien Alex Sandro, titulaire sur la gauche à la Juventus. Mais les règles du fair-play financier imposés par l'UEFA pourraient les pousser à s'intéresser aux joueurs sans contrat, comme Asamoah.

Alors en concurrence avec Patrice Evra, Kwadwo Asamoah n'est plus parvenu par la suite à déloger le Français. Et sa valeur marchande, estimée à 12 millions d'euros, a été divisée par deux depuis 2014.

Après des saisons 2012-2013 et 2013-2014 très accomplies chez les Turinois, le « Black Star » s'est grièvement blessé à un genou. Ces six mois passés loin des terrains ont été un coup d'arrêt dans sa progression.

Milieu de terrain offensif à ses débuts, le garçon né à Accra et formé au Kaaseman FC peut ainsi évoluer aux postes de milieu défensif, milieu relayeur, milieu gauche et arrière gauche.

