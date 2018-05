Tunisie: Pegas Tourisk invite 450 professionnels du tourisme de Russie et d'Ukraine

Par groupes de 20 à 50, 300 représentants d'agences de voyage dans 18 villes de Russie et d'Ukraine seront accueillis à Monastir et 150 autres invités de 9 villes en Russie seront accueillis à Djerba.

Le programme de ses voyages de familiarisation comprend des visites à l'ensemble des unités hôtelières et circuits touristiques en Tunisie, du Nord au Sud, dans le but d'apporter aux professionnels du Tourisme Russes et Ukrainiens, au-delà de tous les arguments promotionnels, une connaissance factuelle des atouts touristiques de la Tunisie.

Erkan Gurakar, Président Directeur Général de Pegas Touristik en Tunisie, a exprimé son enthousiasme pour ces opérations promotionnelles en insistant sur l'opportunité de telles initiatives et leur apport indéniable à la relance du secteur touristique. Il a par ailleurs tenu a exprimé ses remerciements aux partenaires locaux pour leur contribution à la réussite de ses opérations.

Un accompagnement personnalisé sera mis en place pour nos invités en vue de valoriser davantage les attraits identitaires de la Tunisie et l'ensemble des sites et prestataires touristiques car, at-il dit, « on parle mieux de ce que l'on connait et encore mieux si nous sommes convaincus ».

Pegas Touristik a inauguré le 27 avril 2018 ses vols charters de la saison touristique 2018 au départ de la Russie et de l'Ukraine sur les aéroports Monastir Habib Bourguiba et Djerba-Zarzis.

Le programme des vols s'étalera sur la période du 27 avril au 28 octobre 2018 et sera assuré par 503 vols à raison de un à trois vols par jour en provenance de 21 villes de Russie et d'Ukraine. Le nombre estimé de touristes qui seront transportés dépassera les 140.000.

Pegas Touristik est un tour-opérateur russe établi en 1994 à Moscou. Il dessert un grand nombre de destinations touristiques dans le monde dont la Tunisie depuis 2003 au départ de la Russie, de l'Ukraine, de Biélorussie, de Géorgie et du Kazakhstan.