Gabon: Oyem - Les doléances des Disciples de NZENG à Estelle ONDO

Le Mouvement des Disciples de Pierre Claver Nzeng entend commémorer le 9è anniversaire de sa disparition le 02 juin prochain. Le bureau directeur par la voix de l'un de son responsable a profité de la présence de la nouvelle ministre de l'Egalité des chances, chargée de la Décennie de la Femme, Estelle Ondo à Oyem ce vendredi pour lui présenter le programme des manifestations.

L'artiste ne meurt jamais, il vit dans ses œuvres, a-t-on coutume de dire. Le monde artistique gabonais, va, dans sa diversité, commémorer le neuvième anniversaire de la disparition de Pierre Claver Nzeng Ebome, dans quelques semaines.

C'est dans cette optique que le « Mouvement des Disciples de Pierre Claver Nzeng Ebome », a saisi l'opportunité de la présence d'Estelle Ondo, Ministre de l'Egalité des chance, chargée de la Décennie de la Femme, pour lui présenter le programme des activités y relatif.

Dans son propos, le porte-parole des Disciples de Pierre Claver Nzeng Ebome a d'abord dit sa fierté de voir Estelle Ondo dans ses nouvelles fonctions de Ministre de l'Egalité des chances, chargée de la Décennie de la Femme. Aussi a- t-il souligné que les textes des chansons de l'artiste gabonais seront transcrits et traduits en plusieurs langues et mis à la disposition du public.

« Les Gabonaises et Gabonais, jeunes, personnes âgées et bien d'autres auront le contenu et le sens des leçons de vie qu'enseignait Nzeng dans ses chansons. C'était un grand Maître. Il nous parlait comme Jésus s'adressait à ses disciples. Il faut que les jeunes gabonais soient édifiés sur cette richesse culturelle » dira-t-il, presque la main sur le cœur. Comme pour exprimer son attachement aux valeurs de la culture gabonaise.

Prenant la parole à son tour, la fille d'Oyem estime que Pierre Claver Nzeng Ebome n'appartient plus à une seule famille. « Pierre Claver Nzeng Ebome appartient aux Gabonais. C'est un patrimoine national.

Sa musique à transcender les générations. Elle a traversé et est allée au-delà de nos frontières et c'est une fierté non seulement pour nous filles et fils du Woleu-Ntem, mais surtout pour le Gabon notre cher et beau pays que nous devons tous participer à construire » dit Estelle Ondo avec fierté et dit être fan de sa musique qu'elle écoute souvent. Elle appelle les Gabonais à la mobilisation pour honorer la mémoire de ce grand homme politique, et surtout du monde artistique.

Il y avait aussi d'autres doléances. Les infirmières exerçant dans des coins reculés de la province ont saisi la balle au bond pour poser leurs préoccupations. Dans sa veste de Ministre de l'Egalité des chances et chargée de la Décennie de la Femme, Estelle Ondo les a religieusement écoutées. Elle a promis faire de son mieux pour que ces infirmières qui se battent la santé de leurs compatriotes soient traitées à leur juste valeur.

« Si vraiment on aime Oyem, il faut faire taire les querelles qui nous divisent. Il faut chercher les voies et moyens pour nous unir afin de construire cette ville qui nous est commune, partant ,notre province et surtout notre beau pays le Gabon » lance le porte-parole du Mouvement des Disciples de Nzeng.