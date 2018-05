Togo: Malcolm Barcola - La belle histoire de l'espoir togolais de Lyon

Attaquant à ses débuts dans le football, Malcolm Barcola se retrouve gardien de but du jour au lendemain. Le jeune joueur de 19 ans a dû changer de poste en raison d'un souci de santé. Mais depuis, il s'éclate avec les équipes de jeunes de l'Olympique Lyonnais et vient d'obtenir une convocation avec les espoirs du Togo.

« J'ai commencé par être gardien sur un coup du sort parce qu'en fait j'étais très asthmatique quand j'étais petit. Je jouais attaquant de pointe et en plus je marquais très souvent.

Mais c'était plus possible de jouer dans le champ. Le docteur m'a dit soit t'arrêtes de jouer au foot en club ou soit tu recules dans la cage pour espérer moins jouer, car ton asthme pouvait te créer beaucoup de problèmes. Moi j'ai décidé de rester dans le foot, en club et avec mes amis« , explique le gros bébé (1m 95 et 83 kg).

Et il assure: « ma première saison comme gardien de but, je m'en souviens encore. Mon premier tournoi, on élimine l'OL en demi-finales et j'arrête deux penalties« .

Une belle histoire qui va peut-être lui permettre de connaitre une belle carrière internationale. En préparation pour le Festival international espoirs de Toulon (26 mai au 9 juin), le Togo vient de faire appel à Barcola pour un stage à Marseille du 16 au 23 mai.

Né le 14 mai 1999 à Lyon d'un père togolais, Barcola est arrivé à l'Olympique Lyonnais en juillet 2016, en provenance du club voisin de l'AS Lyon-Duchère. Il est passé également par les clubs de l'AS Bron, du FC Lyon et de l'ASVEL.