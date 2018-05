Tunisie: Un Tunisien sur trois hypertendu

A cette occasion, une conférence de presse a eu lieu le mercredi 9 mai à la maison du cœur. Le Pr Faouzi Addad, président de la Stcccv, a souligné que la prévalence de l'hypertension artérielle en Tunisie ne cesse d'augmenter de par le vieillissement de la population auquel s'ajoutent le stress, le surpoids qui touche 40-50% des Tunisiens et une alimentation riche en sel .

En effet, aujourd'hui, on considère qu'un Tunisien sur 3 au-delà de 35 ans est hypertendu et que 60% des patients hypertendus ne sont pas traités ou conscients de leur maladie. L'hypertension artérielle est un facteur important de décès de causes cardiaque et vasculaire.

Le Pr Leila Abid, secrétaire général de la Stcccv, a insisté sur l'importance de mesurer sa tension artérielle au moins une fois par an à partir de l'âge de 30 ans. Par ailleurs, des études récentes ont mis en évidence que seul un Tunisien sur 3 hypertendus est bien contrôlé par le traitement médical et que 50% des patients vont arrêter leur traitement dans l'année du diagnostic.

Prise de conscience

Enfin, le Pr Wissem Sdiri, coordinateur du groupe de l'hypertension artérielle, a apporté les recommandations de la Stcccv pour le mois de Ramadan. En effet, chaque patient devra consulter son médecin traitant pour obtenir l'autorisation de jeûner durant ce mois saint et de préciser la nouvelle répartition des médicaments.

Le Pr Faouzi Addad a réaffirmé que la Journée mondiale de l'hypertension artérielle permet une prise de conscience du public, aux causes, symptômes, traitements et complications associés à cette maladie.

La meilleure lutte contre l'hypertension artérielle est la prévention à travers une hygiène de vie et une nutrition saine ainsi qu'une activité physique régulière. L'hypertension artérielle une fois installée n'est pas une fatalité.

L'histoire naturelle de la maladie est aujourd'hui mieux connue et maîtrisée. De nouveaux moyens et outils de surveillance ainsi que de nouvelles thérapeutiques ont vu le jour. On estime que 70% des patients hypertendus devraient être contrôlés.