Tunisie: Grands chantiers et sourde oreille

Sur la Nationale n°1, entre Hammam-Lif et Radès, du côté de Sidi H'ssine à Tunis, entre Kairouan et Sousse, et à plusieurs autres endroits, c'est presque l'anarchie. Absence parfois de balisage, gros engins qui se promènent entre les voitures, absence de canalisation du flux automobile avec pour entre autres résultats les risques de collision et plein d'autres dangers.

Et la nuit, les risques sont multipliés par dix ou plus. Parfois, il devient impossible de savoir où l'on va. A cela, il faut ajouter la poussière, les crevasses, le dénivellement accentué entre certains tronçons de route, le bruit pour les riverains, etc.

Le problème devient donc multiple. Primo, la conduite risquée des travaux, elle-même. Secundo, l'absence visible de plan de sécurité, l'absence de contrôle à tous les niveaux, l'absence de réaction des autorités de tutelle à la parution des articles.

Tertio, le fait que tout ce beau monde persiste et signe. Nous avons fait notre travail de témoin averti, et aussi de citoyen engagé, la balle est dans le camp des pouvoirs publics.