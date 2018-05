Niger: Les avocats des leaders de la société civile incarcérés déposent plainte

Parmi les différents chefs d'inculpation figurent « organisation et participation à une manifestation interdite », « complicité de destruction de biens publics et privés » ou encore « appel à un mouvement insurrectionnel ».

La pression sur la société civile se poursuit au Niger. Plusieurs responsables d'organisations ont été arrêtés puis incarcérés à Filingué, Tillabéri, Ouallam ou Magaria, et certains sont derrière les barreaux depuis plus d'un mois et demi.

Au Niger, les avocats des leaders de la société civile emprisonnés depuis plus d'un mois et demi dans différentes prisons du pays, ont déposé une plainte pour détention arbitraire ce vendredi 11 mai. Dans une conférence de presse donnée à Niamey, ils ont aussi dénoncé le refus du parquet de ne pas donner suite à leur demande de dessaisissement du juge d'instruction.

