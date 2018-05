Ile Maurice: Vol de 25 salopettes - Il affirme avoir été brutalisé avant de donner sa déposition

«Monn ale gété ki mo kapave cokin et monn ale gété mouvma dann magazin et mo ti fek sorti prison», avait-il dit dans sa déposition.

Il a présenté une motion de voire dire, par le biais de son avocat Me Yog Ramtohul, clamant qu'il a été victime de brutalité policière au moment où il avait été appelé à donner sa version des faits à la police. Cela, dans le cadre d'un vol. Le procès intenté à Poovendiren Rassen pour larceny by night breaking a été appelé en cour intermédiaire, ce vendredi 11 mai.

