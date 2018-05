La 3ème réunion du Comité Technique Spécialisé (CTS) sur l'égalité des hommes et des femmes et l'autonomisation des femmes, de la Commission de l'Union Africaine a ouvert ses portes, le 10 mai 2018, à Addis- Abeba, au Siège de la Commission de l'Union Africaine.

La Côte d'Ivoire est représentée à cette réunion de haut niveau par la Ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, le Professeur Mariatou Koné. Cette réunion qui se tiendra du 10 au 11 mai enregistre la participation de 18 ministres et 47 Etats membres.

Sous le leadership de la Ministre Mariatou Koné, la Côte d'Ivoire figure parmi les 11 Etats félicités par la Commission de l'Union Africaine pour avoir présenté leurs rapports dans les délais prescrits par l'institution. A la Côte d'Ivoire, s'ajoutent l'Algérie, l'Ethiopie, la Mauritanie, la Maurice, la Namibie, le Rwanda, le Sénégal, les Seychelles, la Tunisie et la Zambie.

Notre pays est également cité parmi les 06 Etats membres à avoir effectivement utilisé le rapport type adopté lors de la deuxième réunion du Comité Technique Spécialisé de décembre dernier, avec l'Ethiopie, la Mauritanie, La Maurice, le Sénégal et la Zambie. La Commission de l'Union Africaine a encouragé les autres Etats à en faire de même.

C'est le lieu de féliciter le Président de la République, Alassane Ouattara et le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly pour leurs actions et pour l'importance particulière accordée aux questions relatives à la promotion du genre et à l'autonomisation des femmes.

Pour rappel, la Réunion Ministérielle de l'Union Africaine sur l'égalité de Genre et l'autonomisation des femmes, lors de sa session de mars 2018 tenue en marge des travaux de la 62ème session de la Commission de la Condition de la Femme à New York, a validé l'organisation de ce 3ème Comité Technique Spécialisé (CTS).

La 3ème réunion du comité a été précédée des travaux des experts issus des Ministères en charge du Genre des différents Etats Membres de l'Union Africaine.

Durant trois jours, les experts ont planché sur plusieurs documents, à savoir, (i) la nouvelle Stratégie de l'Union africaine en matière de genre ; (ii) le rapport d'évaluation de la Politique Genre de l'Union Africaine 2009 ;(iii) les Rapports 2017 de la Déclaration solennelle sur l'égalité entre les hommes et les femmes en Afrique (SDGEA) et (iv) le Fonds pour les Femmes africaines et les plateformes politique de la Direction Femmes, Genre et Développement.

Les travaux ont également porté sur le passage en revue du rapport combiné 2017 de la mise en œuvre de la Déclaration solennelle des Chefs d'Etat sur l'égalité entre les hommes et les femmes en Afrique (SDGEA), adopté en juillet 2004.