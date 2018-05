Tunisie: «Vous ne nous avez pas compris !»

Sur la Nationale n°1, entre Hammam-Lif et Radès, du côté de Sidi H'ssine à Tunis, entre… Plus »

L'absence de révision de nos tarifs a donc provoqué un déséquilibre des comptes des cliniques qui menace leur viabilité alors que les fournisseurs ne veulent plus nous accorder les produits demandés et que les banques ne nous soutiennent plus», rappelle Dr Zakhama.

Et, comme il vaut mieux tard que jamais, le président de la Chambre des cliniques privées propose un exemple très concret à nos lecteurs : «Prenons pour exemple une opération qui coûte 2000 dinars. Savez-vous que la part qui concerne la CNAM y est uniquement de 700 dinars et que, par conséquent, la hausse de 30% ne concerne que cette portion ?

Je concède que je n'ai peut-être pas expliqué de manière suffisante et argumenté de manière plus convaincante. Il aurait fallu, par exemple, spécifier que ces hausses concernent seulement 51 pathologies où il est question de l'implication de la CNAM.

