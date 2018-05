Tunisie: Le concours « Créatif 2018 » sous le signe de la mer

Pour cette édition, le concours rassemble plus de 150 étudiants et élèves en design-modélisme et métiers du cuir, des institutions de la mode, des écoles de Beaux-arts et des écoles de formation professionnelle. On note également la participation de cinq candidats syriens en formation à Istanbul.

Encourager la créativité

Selon les organisateurs, l'objectif majeur du concours « Créatif » est d'encourager les jeunes étudiants et les créateurs spécialisés dans le domaine du cuir et de la chaussure à enrichir ce secteur par leur créativité et à s'intégrer à la vie professionnelle.

On indique que l'organisation du concours « Créatif » remonte à 1989, se tenant en concomitance avec le salon « Promocuir » jusqu'à ce que ce dernier soit suspendu en 2005. Le concours « Créatif » a repris en 2007 en tant que manifestation indépendante.

Pour cette année, le concours sera l'occasion pour présenter certaines nouveautés dans le secteur avec un workshop sur « la conception assistée par ordinateur chaussures-habillement en cuir », tenu aujourd'hui. Egalement aujourd'hui, un séminaire sur « les tendances de la Mode Automne-Hiver 2018-2019 » sera organisé.

La remise des prix des lauréats du concours sera tenue lors d'une cérémonie, aujourd'hui, en présence du ministre de l'Industrie et des PME, et le président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.