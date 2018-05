Tunisie: L'expérience tunisienne mise en exergue

Sur la Nationale n°1, entre Hammam-Lif et Radès, du côté de Sidi H'ssine à Tunis, entre… Plus »

A la faveur du nouveau code d'investissement, ceux-ci ont droit à plusieurs encouragements qui leur permettent de réduire le coût de production et d'être plus compétitifs.

La participation du représentant de Fipa-Cologne était l'occasion pour souligner l'importance de la coopération avec l'Allemagne qui est devenue le second investisseur étranger en Tunisie et du climat d'investissement en Tunisie.

Ont pris part à cette journée les représentants du ministère de l'Economie du Land Baden-Würtenberg ainsi que d'autres institutions de crédit. Côté tunisien, et outre la participation de Mme le Consul de Tunisie à Munich, de M. le Vice-Consul et du représentant de Fipa-Cologne, une importante délégation d'hommes d'affaires de la région de Sfax, conduite par Mme Ikram Makni, directrice de la Chambre de commerce et d'industrie de Sfax a pris part à cet évènement économique.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.