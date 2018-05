Tunisie: Nouvelles perspectives et opportunités de partenariat

"Les relations UE-Tunisie se sont fortement développées et leur coopération s'est… Plus »

Suite à cette rencontre, un accord de partenariat entre la Chambre de commerce tunisio-britannique et le Centre de promotions des exportations a été signé en vue de réaliser des actions de coopération et concrétiser les aspirations de la communauté d'affaires tuniso-britannique.

Dans ce même cadre, M. Ben Abdallah a souligné l'importance d'accéder à l'information et l'assistance et l'appui nécessaire afin d'accompagner les entreprises tunisiennes, un des objectifs de la création de la commission mixte.

Il a aussi indiqué que l'entrepreneur tunisien a la motivation et le savoir-faire nécessaires et la capacité de se positionner sur le marché britannique dans plusieurs secteurs d'intérêt, tout en partageant des success stories d'entrepreneurs tunisiens qui ont su développer leurs activités avec la Grande-Bretagne.

Lors de cette rencontre, M. Mehdi Ben Abdallah a rappelé l'intérêt que porte le Royaume-Uni au marché tunisien, qui devient de plus en plus marqué notamment suite aux différentes visites effectuées par des officiels britanniques.

L'ambassadrice du Royaume-Uni a, de son côté, indiqué que la Tunisie a les ressources nécessaires et la capacité d'augmenter le volume d'exportation au Royaume-Uni (4e exportateur mondial) et qu'il serait opportun de négocier un nouvel accord économique entre les deux pays qui remplace l'accord d'association signé entre la Tunisie et l'Union européenne.

A cet effet, M. Ben Ahmed a fait savoir qu'une task force a été créée constituée par le Cepex, la Chambre de commerce tuniso-britannique et l'Ambassade britannique en Tunisie afin d'identifier les moyens les plus efficients permettant de consolider les relations de partenariat post Brexit.

Le Centre de promotion des exportations, l'ambassade du Royaume-Uni, et la Chambre de commerce tuniso-britannique, ont organisé conjointement un atelier d'information sur le thème «Nouvelles perspectives et opportunités pour le partenariat tuniso-bitannique», mercredi 9 mai 2018 à Tunis.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.