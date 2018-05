Tunisie Telecom partenaire et sponsor officiel du CJD

Dans le cadre de la consolidation de son leadership sur le segment des services destinés aux entreprises, Tunisie Telecom annonce la signature de conventions de sponsoring et de partenariat avec le Centre des jeunes dirigeants d'entreprises de Tunisie CJD.

La cérémonie de signature, organisée le mercredi 9 mai 2018 au siège de Tunisie Telecom, a été présidée par MM. Mohamed Fadhel Kraïem, président-directeur général de Tunisie Telecom, et Moëz El Ghali, président du Centre des jeunes dirigeants d'entreprises de Tunisie, en présence des responsables des deux partenaires.

Sur le volet sponsoring, Tunisie Telecom sera le sponsor officiel et exclusif du secteur des télécommunications et accompagnera le Centre des jeunes dirigeants d'entreprises de Tunisie durant toute l'année 2018.

Pour le volet commercial, Tunisie Telecom fournira aux adhérents et membres du CJD un portefeuille diversifié de solutions télécoms : fixe, mobile, Data, services managés à très haut débit, Cloud et sécurité. L'accord prévoit, également, de proposer au CJD des solutions sur mesure et des conseils par rapport aux choix techniques.

M. Mohamed Fadhel Kraïem a déclaré : «Nous sommes heureux aujourd'hui de ce partenariat scellé avec le CJD afin d'aider les entreprises à développer l'économie nationale et à relever le défi de la mondialisation. On réitère à cette occasion l'engagement de Tunisie Telecom à répondre aux exigences de ses partenaires afin de consolider des relations privilégiées qui s'inscrivent dans la durée ».

De son côté, M. Moëz El Ghali a précisé, à cette occasion, que le CJD se réjouit que l'opérateur national croie aux valeurs que porte et défend le CJD et qu'il ait décidé d'accompagner les jeunes dirigeants tunisiens en mettant à leur disposition son savoir-faire et ses solutions technologiques, tout en soutenant les diverses actions du CJD sur l'ensemble du territoire tunisien»