Le deuxième porte sur l'entraide judiciaire dans le domaine civile et commerciale. Il s'agit ici de régler les questions d'accès aux tribunaux, aux commissions rogatoires, à l'exéquatur des jugements et bien d'autres actions judiciaires. Le troisième est relatif à l'extradition.

Pour le Président Ouattara, cette coopération va aller en s'accentuant. Déjà la Côte d'Ivoire qui est engagée au Mali au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) plaidera au sein du Conseil de sécurité pour que la Minusma et la force du G5 sahel puissent être soutenues convenablement pour permettre d'éradiquer le terrorisme "qui est en train de perturber le peuple malien". IBK a traduit toute son admiration à son homologue « pour l'important travail » qu'il abat pour son pays et pour la sous-région.

Après ces hommages, le Chef de l'État malien a souhaité que la coopération entre la Côte d'Ivoire et son pays « soit à la hauteur souhaité » et conforme à l'histoire de ces deux pays.

Selon lui, si aujourd'hui, la sous-région est citée en exemple en matière d'intégration économique, c'est bien grâce aux avis éclairés et patients du président ivoirien qui « nous ont toujours mis d'accord, quand il le fallait, sur les différents sujets au sein de la Cedeao et de notre belle Uemoa ».

Le Chef de l'État, président de la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avec l'appui de ses pairs de cette Communauté économique régionale (Cer), s'est fortement engagé en 2012 pour, d'abord, mettre fin au coup d'État du capitaine Haya Sanogo et à l'avancée des terroristes qui voulaient faire du Mali leur État.

