Sénégal: Gallo Ba - « Il n'y a pas un sol qui ne soit susceptible de recevoir des infrastructures»

Avant même d'être attributaire d'une parcelle, il y a un dossier de pré qualification qu'on devrait pré- senter. Et parmi les documents à présenter, il y'a une étude technique de sol préalable. C'est la première pièce qu'il faut fournir. Si on ne l'a pas, on ne peut pas faire un bâtiment ».

Mieux, chaque infrastructure est réalisée sur la base d'un fondement qui y sied. « Il ne faut pas se focaliser que c'est un sol sablonneux, gonflant, argile ou autre. On peut fonder des infrastructures sur tous les sols qu'on a sur la planète. Le problème, c'est de dé- terminer des études préalables et d'y ériger une infrastructure», soutient-il.

Gallo Ba, garantit à cet égard que les infrastructures réalisées à Diamniadio sont d'une excellente qualité. « Il faut dire que le sol de Diamniadio est en mesure de recevoir des infrastructures et des constructions qui soient d'excellente qualité. Actuellement, grâce à l'ingénierie civile, on peut construire des infrastructures au niveau de la mer.

