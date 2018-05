Sénégal: Père Dominique Mamby Basse - «Le grand projet de Dieu, c'est de rassembler toute l'humanité dans son royaume»

Donc, tout commence en Galilée, carrefour des croyances. C'est assez symbolique et c'est également là que Dieu vient nous rencontrer dans nos croyances pour pouvoir nous amener vers lui. Ce témoignage, nous dit que la bonne nouvelle est annoncée à tous et pour tous. Pas seulement pour les croyants, les plus réceptifs... », a-t-il conclu.

C'est en elle que nous apprenons et grandissons (enrichissons) spirituellement et humainement... ». Avant d'inviter les fidèles : «Alors quand nous parlons de Dieu, quand nous proclamons l'Evangile, faisonsle en communauté. Très souvent, certaines interprétations bibliques sont fausses... ».

Ce n'est pas le vœu qui importe mais c'est la communauté qui donne l'interprétation... », a-t-il réprimé. Et pour ce faire, dira-t-il, «Comme Jésus l'a fait avec ses apôtres en formant une communauté, nous aussi devons former la communauté.

Poursuivant son homélie, il rappelle : «Jésus n'a pas dit va, mais allez... C'est dire que nous sommes envoyés ensemble. Nous sommes envoyés en Eglise. Voilà pourquoi notre interprétation doit être celle de l'Eglise». Par conséquent, «l'interpré- tation doit être celle de l'Eglise et non individuelle.

Mc 16.15. Selon Père Basse: «Beaucoup de gens annoncent l'Evangile alors qu'ils n'ont pas d'armes. Ils partent des interpré- tations çà et là pour évangéliser et ceci est à éviter. Le Seigneur nous dit: «je ne vous demande pas de chercher les mots qu'il faudrait quand bien même viendra le moment où vous trouvez les mots qu'il faut», a-t-il rappelé.

