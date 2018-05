Déjà la veille, mardi 8 mai, dans un communiqué conjoint, la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) et la Sénégalaise des Eaux (SDE) ont entamé une campagne de communication pour préparer les populations aux désagréments qu'elles pourront subir durant ces «travaux de raccordement du nouveau dispositif de protection des installations de l'Usine de Traitement et de Pompage d'eau potable de Keur Momar Sarr. Cette intervention aura lieu à partir de ce samedi 12 mai 2018.

Aussi, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour accompagner les populations de Dakar et celles des autres localités impactées, par des mesures palliatives, notamment, un dispositif de distribution par camion-citerne et l'optimisation de la distribution, pendant les jours où celle-ci sera perturbée», précise la même source.

