Sénégal: Souleymane Boun Daouda Diop - « Les lions ne penseront que football à la coupe du monde en Russie »

Le Sénégal va jouer dans les villes de Moscou, Samara et Ekaterinbourg. Il partagera sa poule avec la Pologne, la Colombie et le Japon.

L a Fédé- ration nous a donné un budget, nous avons discuté avec elle et nous sommes tombés d'accord sur tous les grands axes du budget et nous sommes en train de le dérouler», renseigne le responsable du ministre des Sports.

Pour la Coupe du monde, c'est un budget estimé à 7 milliards de FCfa qui a été dégagé. « C'est un budget évolutif qui va jusqu' à la finale. Parce que notre ambition, c'est d'aller jusqu'en finale de la Coupe du monde. Au fur et à mesure de l'avancée des Lions, l'Etat du Sénégal va sortir le budget. Aujourd'hui, nous avons le budget de la préparation et le budget du premier tour.

Je reviens de Russie accompagné du directeur de l'administration et de l'équipement. Nous revenons de mission pour les derniers réglages et tout ce qui est transport international, hébergement et billets d'entrée au stade. J'ai rencontré l'ambassadeur du Sénégal et son équipe.

