Angola: Le pays admis à l'Association internationale des sciences politiques

Luanda — L'Association angolaise des sciences politiques (AACP), entité collective non gouvernementale, a été admise comme membre de l'Association internationale des sciences politiques (IPSA).

L'admission a eu lieu en avril dans la ville de Lisbonne, au Portugal, lors de la réunion exécutive de l'IPSA, selon un communiqué de presse parvenu vendredi à l'Angop.

Le processus d'adhésion a commencé il y a plus de deux ans et assure pour l'association angolaise, le droit de vote au conseil de l'IPSA, l'organisation de tables rondes dans les congrès mondiaux, l'accès à un éventail de ressources de recherche qui sont cruciales pour le développement de recherches scientifiques au niveau national, dans le domaine des études de la politique et du gouvernement.

L'AACP est une entité collective non gouvernementale, sans but lucratif, non partisane, l'Angola, qui a pour objectif de promouvoir et de mener des recherches scientifiques dans le domaine de la science politique.

Son assemblée constituante AACP, qui a comme président Fernando Faria et admet comme associés, des personnes collectives et singulières, qu'elles soient nationaux ou étrangers, a eu lieu en août 2014