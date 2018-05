L'ancien Président du Nigéria, Olusegun Obasanjo, a appelé, mercredi à Rabat, les Think Tank… Plus »

A Safi, le stade El Massira sera le théâtre du choc qui mettra aux prises l'OCS et le WAC. Les hommes de Benzarti n'auront d'yeux lors de ce déplacement que pour la victoire et attendront un faux pas des Tangérois pour s'accaparer du fauteuil de leader.

A Agadir, le Hassania affronte le Difaâ d'El Jadida au stade Adrar. Avec 45 points chacun, les deux clubs ont le même objectif, celui de talonner le leader et pourquoi pas, arracher un billet qualifiant pour la Ligue des champions. Une belle affiche entre deux équipes, auteures d'un parcours réussi lors de cette saison, prônant un jeu ouvert et spectaculaire.

La 29e et avant dernière journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1 sera décisive à tous les niveaux. Pour les équipes du haut du tableau, la course au titre se poursuivra jusqu'au bout. Pour les reléguables, c'est le même scénario car, en dehors du RAC qui a officiellement quitté la D I, cinq autres équipes joueront au sauve-qui-peut.

