Afrique: Transparence dans les industries extractives-selon Mankeur Ndiaye - Le Sénégal, premier pays sur le continent

Pour finir, le Comité national Itie a tenu à féliciter « l'engagement du gouvernement à instaurer un environnement favorable à la mise en œuvre de l'Itie dans les politiques et les législations liées au secteur extractif», tout en encourageant « le Groupe multipartite à poursuivre ses efforts en assurant une divulgation systématique des données Itie par le biais des systèmes du gouvernement et des entreprises».

« Le Conseil d'administration salue également le travail exemplaire accompli par le Sénégal dans la publication des contrats extractifs et... encourage le gouvernement à étendre la contribution de l'Itie au renforcement de la gestion des licences extractives, de la transparence des entreprises d'État, de la transparence des bénéficiaires effectifs des entreprises, ainsi que de l'exhaustivité et de la fiabilité des chiffres sur la production ».

D'ailleurs, informe-t-il que « le Groupe multipartite a fait preuve d'efficacité dans la conciliation des intérêts entre partenaires égaux et de proactivité dans ses activités de diffusion, de sensibilisation et d'évaluation de l'impact ». Pour toutes ces actions, a noté le communiqué de Mankeur Ndiaye et cie.

Pour l'ancien ministre des Affaires étrangères aujourd'hui patron du Comité national, le Sénégal a réalisé des progrès rapides au cours de ses quatre années de mise en œuvre de l'Itie, qui ont débouché sur des impacts concrets grâce à « des réformes gouvernementales et à des actions de sensibilisation renforcées auprès des communautés hôtes relativement à leurs droits et leurs prérogatives ».

Le Sénégal vient d'être validé comme le premier pays africain membre de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie). L'information émane d'un communiqué signé du président du Comité national Itie, Mankeur Ndiaye, et informant que notre pays a obtenu la note « Progrès satisfaisants », qui est la plus élevée dans le système de notation.

