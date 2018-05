Angola: Le Secrétaire général de l'OMA invitée à visiter Cuba

La diplomate a considéré comme excellentes et historiques les relations entre les deux pays car ils s'étaient battus ensemble pour la même lutte et cela continuerait pour toujours dans la vie des deux peuples.

Elle a également salué l'OMA pour son prestige atteint aux niveaux national, régional et mondial, pour ses réalisations depuis sa création à ce jour, y compris par la lutte de libération nationale, l'émancipation des femmes, les défis et les politiques de développement du pays.

A son tour, l'ambassadrice Esther Armenteros a réitéré que l'Angola pouvait continuer à compter sur le soutien de Cuba et des femmes cubaines, pour aider à améliorer les indicateurs sociaux dans les domaines de la santé et de l'éducation.

Luzia Inglês a dit que la diplomate avait également mis en relief certaines œuvres sociales que l'Organisation de la Fédération des femmes cubaines et les femmes en général effectuaient avec les communautés sociales à Cuba, d'où l'importance de cet échange d'expériences entre l'OMA et les femmes cubaines.

« Compte tenu des expériences entre les deux pays, la rencontre avec l'ambassadrice de Cuba a été utile parce qu'elle nous a fait connaître son histoire et sa trajectoire comme une personne qui faisait partie et a grandi pendant la Révolution cubaine », a souligné la responsable de l'OMA.

