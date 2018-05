Poursuivant son propos, au nom de ses amis, il réclamera ainsi le bitumage total de la boucle de Kalounaye incluant l'axe Diengue-Niamone-Tobor-Diéba-RN4 et non seulement une partie de cette boucle, autrement dit l'axe Tobor-Diéba-RN4.

«Les jeunes et les femmes de la zone produisent beaucoup de produits agricoles, mais l'évacuation vers les villes pose une véritable équation, à cause de l'état de délabrement très avancé de notre boucle.

« La zone de Kalounaye ne pourra pas émerger sans une bonne route. Si nous continuons de vivre avec sa boucle et ses pistes rurales difficiles d'accès, nous allons toujours nous ancrer dans la pauvreté», a alerté Bassirou Sané, président du Cdk et porte-parole du jour.

