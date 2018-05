Angola: L'économie angolaise ralentit de - 2,58% en 2016

Luanda — La croissance économique de l'Angola a ralenti de 2013 à 2015, étant tombée à un niveau négatif en 2016, enregistrant -2,58%, selon le rapport des comptes annuels 2009-2016 présenté vendredi à Luanda, par l'Institut national des statistiques (INE).

La présentation de ce document est le résultat des principales activités menées par le Département dez Comptes nationaux et Coordination des Statistiques (DCNCE) de l'INE, suite à la suspension des publications, en février 2017.

Selon le rapport, de 2013 à 2015, l'économie angolaise a enregistré une croissance de 4,5%, 4,8% et 0,94%, respectivement.

Le document présenté par le chef du DCNCE, José Calengi, indique que sur la période 2003/2016, il y a eu une croissance réelle du produit intérieur brut (PIB) de l'ordre de 8,54%, avec un pic en 2012.

La participation des activités à la composition du PIB en 2016 comprend les secteurs de l'extraction et du raffinage du pétrole et du gaz naturel, qui représentaient 21,20%, suivi du commerce avec 16,65%, la construction, avec 13, 98%, l'administration publique, défense et sécurité sociale avec 10,77 chacun.

En ce qui concerne l'indicateur macroéconomique, le rapport des Comptes annuelz 2009/2016, a conclu que, dans la période en question, le poids des rémunérations dans le PIB avait des tendances décroissantes, avec un pourcentage plus élevé en 2009, avec 28,71%.

La part de l'épargne brute dans le PIB a augmenté jusqu'en 2011, où il a été enregistré le plus pourcentage avec 37,9%, diminuant sa participation à partir de 2012.

Au cours de la période sous revue, le pays a enregistré une capacité de financement, avec une tendance à la hausse entre 2010 et 2012, diminuant en 2013 et 2014, à 5,86% et 2,31 respectivement, avec un besoin de financement en 2015 et 2016.

A son tour, le taux d'investissement, par rapport au PIB, a diminué de 2009 à 2013, suivi d'une légère augmentation en 2014 (27,48%) et en 2015 (28,21%), diminuant encore en 2016, en 26, 21%.

Le taux d'investissement a atteint son plus haut niveau en 2009, s'établissant à 42,79%, selon les indicateurs macroéconomiques.

La variation réelle du PIB réel en 2016 était de -2,58% et le PIB par habitant est passé de -2,01% en 2015 à -5,49 en 2016.