Algérie: Mohamed Aissa - L'Imam algérien de plus en plus sollicité à l'étranger

Alger — Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Mohamed Aissa a indiqué, jeudi à Alger, que l'imam algérien était de plus en plus sollicité à l'étranger, compte tenu de son discours modéré et de son expérience avérée en matière de lutte contre l'extrémisme.

Lors d'une allocution à l'occasion d'une rencontre d'encadrement, M. Aissa a fait état de plus de 119 imams délégués pour l'encadrement de la prière de Tarawih dans les pays européens, dont (100) imams en France, (7) en Allemagne et d'autres en Hongrie, Espagne et Italie, ajoutant que l'imam algérien était de plus en plus sollicité pour officier les prières des communautés musulmanes établies à l'étranger.

A ce propos, le ministre a rappelé que sur les 1200 imams ayant déposé leurs candidatures, 119 ont été sélectionnés dont (07) issus de la région de Oued Mizab (Ghardaia), pour encadrer les fidèles algériens adeptes du courant ibadite, soulignant qu'outre les prières des Tarawih et de la Djomoâa (vendredi), les imams donneront des prêches nocturnes.

Quatrième du genre, la délégation des imams ibadites a été appréciée par les communautés musulmanes en Europe compte tenu de leur discours religieux modéré, a-t-il fait savoir.

Mettant en évidence que les jeunes fidèles de la nouvelle génération de la communauté musulmane en Europe étaient en quête des meilleurs récitants du saint Coran, le ministre des Affaires religieuses a rappelé que son département organise des examens pour sélectionner les imams les plus compétents.

L'Algérie est reconnue par l'ONU comme étant "une école en matière de déradicalisation", au vu du rôle de l'imam dans la sensibilisation des jeunes, a-t-il assuré.

Par ailleurs, le ministre a fait état des visites de délégations de plusieurs pays dont les Etats-Unis, le Canda, ainsi que de pays africains et pays voisins souhaitant tirer profit de l'expérience algérienne et du référent religieux national.