Algérie: Plus de 113.000 personnes défavorisées et inaptes au travail vont bénéficier de l'allocation forfaitaire

Alger — Plus 113.000 personnes, inscrites sur liste d'attente et appartenant à des classes sociales défavorisées et inaptes au travail vont bénéficier de l'Allocation forfaitaire de solidarité, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

"En application des orientations de Son Excellence le président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, pour asseoir une politique sociale forte, monsieur le Premier ministre a répondu favorablement à la demande Madame Ghania Eddalia, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, pour la prise en charge, dans le cadre des dispositifs de soutien direct de l'Etat en direction des catégories sociales défavorisées et inaptes au travail, de 113.431 personnes qui remplissent les conditions du bénéfice de l'Allocation forfaitaire de solidarité inscrites sur liste d'attente", a précisé la même source.

Actuellement, ce dispositif, géré par l'Agence de développement social, prend en charge 831.452 personnes, a ajouté la même source, relevant que cette mesure ramènera l'effectif global à 944.883 personnes.

Ce qui permettra aux demandeurs sans revenu, constitués notamment de personne âgées, de personnes handicapées, de femmes chefs de famille et de personnes infirmes et incurables, de bénéficier, en plus d'une allocation financière, d'une couverture sociale leur permettant l'accès aux soins et aux médicaments, a expliqué le communiqué du ministère.

A cet effet, des "instructions fermes" ont été données à l'Agence de développement social et aux services déconcentrés du ministère de la Solidarité nationale pour prendre en charge, "sans délai", les personnes éligibles au dispositif de l'Allocation forfaitaire de solidarité et inscrites sur liste d'attente, a conclu le communiqué du ministère.