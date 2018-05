Afrique: Judo/Championnats d'Afrique 2018 (1e j) - Déjà 14 médailles pour l'Algérie

De leur côté, les finalistes malheureux Rahma Ghalima et Abdelatif Bousetra se sont contentés de l'argent, au moment où Larbi Sabrina, Chaâ Rachida, Belkacem Nabila, Ryma Benmoun et Aït Mameur Merzouk ont pris le bronze.

Les médailles d'or ont été moissonnées par Rimeh Bouhrour et Yasmina Djellab chez les filles, ainsi que Mohamed Bessaï, Idris Messaoud, Aghilès Benazoug, Ahmed Rebahi et Chems-Eddine Hadibi chez les garçons.

Bujumbura — Les sélections algériennes (Garçons/Filles) de judo ont décroché 14 médailles : 7 or, 2 argent et 5 bronze lors de la première journée des Championnats d'Afrique (Cadets/Juniors) qui se déroulent du 10 au 15 mai courant à Bujunmura (Burundi).

