Algérie: Un élément de soutien aux groupes terroristes appréhendé à Jijel

Alger — Un élément de soutien aux groupes terroristes a été appréhendé jeudi à Jijel, par un détachement de l'Armée nationale populaire, qui ont découvert et détruit une (1) bombe de confection artisanale, indique vendredi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements de l'ANP ont appréhendé, le 10 mai 2018 à Jijel/5ème Région militaire un (1) élément de soutien aux groupes terroristes et ont découvert et détruit une (1) bombe de confection artisanale", précise le MDN.

Le ministère souligne qu'"un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit, à Sidi Bel-Abbes/2ème RM, trois (3) bombes de confection artisanale et des outils de détonation, et ont saisi des effets de couchages et une quantité de vivres".

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP a arrêté à Tlemcen/2ème RM et Béchar/3ème "cinq narcotrafiquants et saisi (42,5) kilogrammes de kif traité et deux (2) véhicules touristiques", ajoute la même source qui précise que "deux contrebandiers ont été appréhendés à bord d'un camion contenant (28) quintaux de tabac à El-Oued/4ème RM".

Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont arrêté à Tamanrasset et In Guezzam/6ème RM, (10) contrebandiers et ont saisi (2) véhicules tout-terrain, une (1) motocyclette, un (1) appareil de communication satellitaire ainsi que (1,1) tonne de produits alimentaires", alors que "10.236 litres de carburant destinés à la contrebande ont été saisi à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf/5ème RM".

D'autre part, "des éléments de la Gendarmerie nationale ont mis en échec, à Oran/2ème RM, une tentative d'émigration clandestine de (10) individus s'apprêtant à prendre la mer", alors que "2 immigrants clandestins ont été appréhendés à Tlemcen".