Algérie: Création d'un guichet unique pour le hadj à partir de la prochaine saison

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a fait état, jeudi à Alger, de la création d'un guichet unique, dès la prochaine saison du Hadj, en vue de prendre en charge toutes les mesures administratives inhérentes à l'opération, a indiqué un communiqué du ministère.

Présidant les travaux de la réunion de la Commission interministérielle chargée des préparatifs de la saison du Hadj 2018 au niveau des différents secteurs chargés de l'organisation de l'opération, le ministre a annoncé, en prévision des préparatifs de la prochaine saison du Hadj, la création d'un guichet unique pour le Hadj et qui sera à même de prendre en charge l'ensemble des procédures administratives inhérentes à l'opération et celles liées au paiement des frais de transport et d'hébergement.

Pour ce faire, le ministre a émis des instructions à l'adresse du Secrétaire général (SG) du ministère, "en vue d'accélerer la cadence de modernisation du service public relatif à l'accomplissement du rite du Hadj", en coordination avec les différents secteurs concernés et en recourant aux nouvelles technologies de l'Information et de la communication (TIC) développées au niveau du secteur , "notamment la base de données propre au secteur, laquelle constitue la plateforme dont est tributaire le développement du guichet unique", ce qui permettra, a-t-il dit, de conférer une transparence et davantage de souplesse à l'opération et de fournir un service public de qualité au profit des citoyens qui s'apprêtent à accomplir les rites du Hadj.

Concernant la prochaine saison du Hadj 2018, M. Bedoui a donné des instructions fermes en vue d'accélérer la cadence de l'organisation et de la finalisation de tous les préparatifs relatifs à l'opération, mettant l'accent, à ce propos, sur la nécessité de fournir des prestations de qualité aux citoyens qui s'apprêtent à accomplir le Hadj, au niveau de l'ensemble des structures publiques, à l'instar de Daïras, circonscriptions administratives, banques, agences d'Air Algérie et aéroports, et ce à travers l'amélioration des conditions d'accueil, l'accélération du traitement des dossiers, ainsi que la facilitation des mesures de déplacement vers les lieux saints de l'islam.

Il a, à ce propos, mis en avant la nécessité d'un accompagnent durable et qualitatif pour les hadjis et d'assurer leur orientation, leur sécurité et leur confort, jusqu'à l'accomplissement des rites du Hadj.

Dans le cadre de la politique de l'Etat qui vise à rapprocher l'Administration du citoyen, le ministre de l'Intérieur a appelé, lors de cette réunion, à examiner les voies et moyens de facilitation de l'opération de paiement des frais du hadj pour tous les citoyens à travers les différentes wilayas, notamment la création de guichets rattachés à la Banque d'Algérie (BA) au niveau des zones enclavées du Sud et la signature de conventions avec l'entreprise Algérie Poste.

La réunion de la Commission interministérielle chargée des préparatifs de la saison du Hadj a vu la participation du Directeur général de l'Office national du Hadj et de la Omra (ONHO), de cadres du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, des représentants des ministères concernés par l'opération, à savoir, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Travaux publics et des transports et du ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, ainsi que des représentants de la BA.