Algérie: Football féminin - Les équipes du FC Constantine et de la JF Khroub honorées par les autorités locales

Pour la présidente et entraineur des U-20 et U- 17 de la JF Khroub, Nedjma Benderadji, l'attention particulière accordée à son équipe, "conforte" les pas de ses joueuses pour persévérer sur la même lancée avec l'objectif de se distinguer lors des prochains rendez-vous sportifs.

De son côté, l'entraineur du FC Constantine, Radia Fertoul a affirmé que les résultats de son équipe couronnent "des mois et des mois de travail" et l'hommage rendu à l'équipe est une "considération" qui renouvelle en son équipe "la détermination d'aller de l'avant, vers d'autres sucées".

Il a, dans la foulée, encouragé l'ensemble des joueuses du FCC et de la JFK à redoubler d'efforts et d'engagement pour maintenir cette dynamique de résultats positifs lors de la prochaine saison, leur assurant "de l'appui indéfectible des autorités locales aux équipes sportives de la wilaya".

Saluant le parcours exceptionnel du FC Constantine, le wali de Constantine a assuré qu'à travers ces résultats méritoires, le FC Constantine est "un exemple d'abnégation et de courage et une fierté pour toutes les femmes du Vieux Rocher".

Organisée à la cité administrative Daksi Abdeslem, la cérémonie, présidée par le chef de l'exécutif local, Abdessamie Saidoune, a réuni l'ensemble de l'effectif senior du FC Constantine et les joueuses des U-20 et U- 17 de la JF Khroub ainsi que le staff technique et dirigeants des deux clubs, aux côtés des représentants de la direction locale de la jeunesse et des sports.

Constantine — Les équipes féminines de football, le FC Constantine, auteur d'un doublé Coupe-Championnat cette la saison et la JF Khroub, réalisatrice d'un beau parcours en Coupe d'Algérie ont été honorées jeudi soir par les autorités locales au cours d'une cérémonie des plus conviviales.

