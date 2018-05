Sénégal: La Croix rouge prend des mesures disciplinaires contre les auteurs des "agissements" à Pikine

Thiès — Le conseil exécutif de la Croix rouge sénégalaise réuni à Thiès aux fins d'examiner la situation qui prévaut dans cet organe humanitaire, suite à des "agissements" perpétrés par une frange de ses membres à Pikine, a pris vendredi des mesures disciplinaires, allant de la suspension à la radiation d'une cinquantaine de personnes qui seraient impliquées.

"Un groupe de jeunes, de volontaires, de secouristes et de responsables de camaraderie, ont par leurs agissement jeté le discrédit sur notre institution et sur les plus hauts responsables en l'accusant de faux et d'usage de faux, en portant des injures contre d'honnêtes personnes", a noté le conseil dans une déclaration lue par le premier vice-président Babacar Seck.

S'y ajoutent, selon M. Seck, une "violence verbale et physique" contre des agents et la "vandalisation" le 16 avril et le 1-er mai du siège du Comité national et des véhicules de la Croix rouge.

Le conseil exécutif a voté à la majorité des membres présents, en faveur des sanctions contre les personnes impliquées, soit 40 pour, 2 contre et 2 abstentions.

Au total, 28 personnes sont visées par la radiation et 24 par la suspension des activités de la Croix rouge sur tout le territoire national, note encore le texte.