Afrique de l'Ouest: Enseignement supérieur - Vers un accord-cadre entre Dakar et Conakry

Le Sénégalais Makhtar Diop, ancien ministre sous Me Wade, a été nommé… Plus »

"Il faudra qu'il décide si ça doit être un accord de gouvernement ou un accord de ministre", a dit Amadou Tidiane Ndiaye qui espère un partenariat de gouvernement afin de favoriser les échanges entre étudiants et enseignants et la formation des formateurs.

Tout au long de leurs interventions, les universitaires guinéens ont fait part des problèmes de ressources humaines, du manque de cadres et spécialistes, de ressources documentaires, de formations, de formateurs et de richesses de leur pays.

C'est en marge de ce forum que la délégation sénégalaise a été reçue par des recteurs des universités publiques et des directeurs généraux d'institution de formation du pays afin d'échanger et de trouver des solutions aux problèmes de l'enseignement guinéen.

Il s'agit des représentants des universités Cheikh Anta Diop, Gaston Berger de Saint-Louis, Assane Seck de Ziguinchor, Alioune Diop de Bambey, de l'université virtuelle du Sénégal et de directeurs généraux des services du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Le Sénégal et la Guinée vont mettre en place un accord-cadre de partenariat pour que le système éducatif guinéen puisse s'inspirer de celui sénégalais et refaire son retard à ce niveau, a annoncé, vendredi, à Conakry, le Directeur de cabinet du ministre sénégalais de l'Enseignement supérieur, Amadou Tidiane Ndiaye.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.