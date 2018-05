Afrique: Banque mondiale - Le Sénégalais Makhtar Diop nommé vice-président pour les infrastructures

Deux Africains désormais vice-présidents dans des secteurs stratégiques de cette institution.

«Après six ans à la tête de la Région Afrique, où il gérait un portefeuille d'un montant de 70 milliards de dollars, Makhtar Diop a été nommé vice-président de la Banque mondiale pour les Infrastructures », indique un communiqué reçu de la Banque.

Selon la même source, cette vice-présidence « regroupe les domaines du transport et de l'économie numérique, de l'énergie et du secteur extractif ainsi que le financement des infrastructures et les partenariats public-privé (Ppp)».

Dans ce poste stratégique, nouvellement créé, poursuit le texte, Makhtar Diop sera chargé des investissements de la Banque au niveau mondial dans le domaine des infrastructures et de développer des solutions durables pour combler le déficit en infrastructures dans les pays en développement et les pays émergents.

Avec le Mauritanien Ousmane Diagana, promu vice-président central chargé de l'éthique en 2013, puis, deux ans plus tard, vice-président du Groupe de la Banque mondiale en charge des ressources humaines, une première pour un africain, et le Sénégalais Makhtar Diop, vice-président chargé de la région Afrique depuis mai 2012 qui détient désormais tout le portefeuille des infrastructures de la Banque, l'Afrique compte désormais deux vice-présidents dans des secteurs stratégiques, ce qui ne s'était pas encore produit depuis la création de la banque mondiale il y a plus de six décennies.