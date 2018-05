Egypte: Mohamed Salah - L'Egyptien fier d'avoir fait mentir les sceptiques

Inarrêtable avec Liverpool, Mohamed Salah, meilleur buteur du Championnat anglais, a été élu meilleur joueur de la saison en Premier League par les supporters et par ses pairs. L'attaquant international égyptien s'est dit fier d'avoir donné tort à ceux qui ne croyaient pas en lui lors de son premier passage en Premier League, à Chelsea.

« Pour être honnête, oui [je suis fier] », a déclaré Mohamed Salah, cité par ESPN FC. « Parce que j'étais arrivé en Angleterre il y a quatre ans et beaucoup de gens avaient dit que je ne pourrai pas avoir de succès, que je ne pouvais pas jouer en Premier League, que ce serait très difficile pour moi.

J'avais toujours à l'idée de revenir - dès le premier jour où j'ai quitté Chelsea - et de faire mentir ces gens. Et je les ai fait mentir », a conclu l'attaquant égyptien, auteur de 31 buts et 10 passes décisives en 35 matchs de Premier League avec les Reds cette saison.

Ses 43 buts toutes compétitions confondues et ses titres de meilleur joueur de la saison ne sont pas suffisants pour combler Mohamed Salah. L'Egyptien veut d'abord qualifier Liverpool pour la prochaine Ligue des Champions, puis remporter la finale de la C1 face au Real Madrid avant de jubiler.

Une chose est sure, il promet de ne pas s'arrêter là avec les Reds et fait donc entendre qu'il n'envisage pas de quitter le club qu'il a rejoint il y a un an seulement.