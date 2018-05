Sénégal: Une enveloppe de 115 millions FCFA pour 170 projets de femmes du département de Mbour

Le Sénégalais Makhtar Diop, ancien ministre sous Me Wade, a été nommé… Plus »

Dans le département, ces expériences pourraient porter sur les produits halieutiques et l'arachide, a-t-elle dit, précisant que pour le développement et la consolidation de cette dynamique, le soutien de la communauté pourrait être d'un apport appréciable.

A en croire l'en croire, ces initiatives visant à renforcer la position prépondérante de la femme au sein de la société, constituera, avec la stratégie nationale de l'équité et de l'égalité de genres, le référentiel pour l'éradication de toutes les formes de discrimination et de violences à l'égard des femmes à l'horizon 2035.

"C'est en vue de matérialiser ces orientations du Chef de l'Etat que j'ai initié cette démarche assise sur deux composantes que sont le dialogue avec les organisations féminines et une animation économique à la base, avec pour finalité de bâtir un mémorandum qui servira de base au processus d'élaboration de stratégies nationales et l'autonomisation socioéconomique de la femme sénégalaise", a expliqué Mme Dieng qui a invité les femmes à renoncer au gaspillage dans les cérémonies familiales.

