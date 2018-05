Afrique: Réseau ferroviaire africain - Un plaidoyer pour l'expansion majeure du secteur prévu pour ce dimanche

Le manque d'infrastructures en Afrique réduit la croissance de 2% par an et constitue un goulot d'étranglement crucial pour jouir d'une intégration régionale accrue.

Avec environ 20 pays sans littoral en Afrique, un réseau ferroviaire efficace entre les divers pays et au sein de ces derniers peut jouer un rôle important en fournissant un système de transport terrestre écologiquement durable et sûr ; en facilitant le commerce et le développement économique et social.

Le Protocole ferroviaire de Luxembourg instaure un nouveau régime juridique pour la reconnaissance et l'exécution des titres, en particulier ceux des prêteurs, des bailleurs et des vendeurs conditionnels, lorsque ces titres se trouvent dans le matériel roulant ferroviaire.

«L'objectif d'attirer des capitaux est de créer un modèle durable pour soutenir les projets ferroviaires existants et nouveaux», déclare SoteriGatera de la Division de l'intégration régionale et du commerce, de la Commission économique pour l'Afrique, dont la section organise l'évènement.

Un séminaire visant à renforcer le plaidoyer pour l'expansion majeure du secteur ferroviaire en Afrique se tiendra ce dimanche, à Addis-Abeba, où participeront et discuteront les ministres et les parties prenantes de la nécessité pour le continent d'accélérer ses efforts pour un réseau ferroviaire efficace.

