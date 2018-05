Sénégal: OM - Bouna Sarr donne des bonnes nouvelles de son épaule !

Le Sénégalais Makhtar Diop, ancien ministre sous Me Wade, a été nommé… Plus »

Alors qu'on évoquait une luxation de l'épaule pour Bouna Sarr, le latéral droit phocéen a tenu à rassurer sur la gravité de sa blessure. Via un message sur Twitter, l'ancien Messin a indiqué que sa présence sur le terrain mercredi soir, pour la finale de la Ligue Europa contre l'Atlético Madrid, n'était pas remise en cause.

Une bonne nouvelle est tombée dans la nuit pour les supporters de l'OM. Vendredi soir, en ouverture de la 37e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a concédé le nul (3-3) à Guingamp, et terminé la rencontre à neuf après l'expulsion de Steve Mandanda, et la sortie sur blessure de Bouna Sarr (87e), alors que les trois changements avaient déjà été opérés par Rudi Garcia.

