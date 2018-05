Angola: La proposition de loi sur l'investissement passe den spécialité

Luanda — Les commissions de travail spécialisées de l'Assemblée nationale ont approuvé vendredi le rapport conjoint de la proposition de loi sur l'investissement, qui sera soumis au vote final lors de la session plénière du 17 mai.

La proposition a été approuvée par les Commissions de l'économie et des finances, des affaires constitutionnelles et juridiques, des Relations Extérieures, de la coopération internationale et communautés angolaises à l'étranger et de l'administration de l'Etat et pouvoir local avec 65 voix pour, aucune contre et deux abstentions.

Le promoteur, par la voix du secrétaire d'État à l'Économie, Sérgio Santos, a déclaré être face à une bonne proposition de loi, et que sa mise en œuvre aidera dans une certaine mesure le processus d'investissement en Angola.

La proposition de loi sur l'investissement privé est une initiative législative du Président de la République, en tant que Titulaire pouvoir exécutif.

La présente proposition établit les principes et les bases générales de l'investissement privé en Angola, il fixe les bénéfices et facilités que l'État angolais accorde aux investisseurs privés et les critères d'accès à ceux-ci, ainsi que les droits, devoirs et garanties des investisseurs privés.

Les députés ont également approuvé le rapport d'avis conjoint dans la généralité de la Proposition de loi adoptant le code pénal angolais, dont le document sera discuté et voté lors de la prochaine session plénière de l'Assemblée nationale prévue pour le 17 mai.

En outre, les commissions de mandats, éthique et décisions parlementaires et de questions constitutionnelles et juridiques de l'Assemblée nationale ont émis un avis favorable pour le remplacement définitif, des suites de décès, du député de l'UNITA, Almerindo Jaka Jamba.

Le décès du député détermine, selon les termes du numéro 02 de l'article 152 de la Constitution, la perte du mandat et le remplacement définitif.

La place vacance doit être comblée, selon l'ordre de préséance, de la liste à laquelle le titulaire du mandat appartenait en vertu de l'article 153 (02) de la Constitution, par le membre suppléant Maria Luísa de Andrade.