Angola: La formation du personnel administratif se termine avec succès

Luanda — La formation sur le système d'information de base municipal (SIBM), suivie par 14 fonctionnaires de sept municipalités, tenue lundi dernier dans la ville de Luena, a clôture vendredi ses travaux, avec l'amélioration des connaissances pour le suivi, la gestion et l'évaluation de leurs domaines de compétence.

Au bout de quatre jours de formation, les techniciens des administrations de la municipalité siège (Moxico), Alto Zambeze, Bundas, Camanongue, Luau, Léua et Luacano, se sont dit satisfaits de l'apprentissage du nouveau contenu et du programme à insérer dans les administrations, qui est efficace, rapide et pertinent dans la recherche d'informations d'une institution administrative.

S'adressant à l'Angop, l'employé de l'administration de Luacano, Pedro Manuel, a considéré la formation comme utile, car elle englobe des informations importantes sur une région donnée, notamment le nombre de la population, leurs occupations, leurs préoccupations, leur mode de vie, entre autres questions d'intérêt social et économique.

Un autre fonctionnaire de l'administration de la municipalité frontalière de Luau, Daniel Camiapia, a salué l'initiative, estimant que l'applicabilité du SIBM dans le fonctionnement des administrations locales permettra d'améliorer les conditions de travail dans le domaine des statistiques, pour la fourniture d'informations avec précision et en temps opportun.

Dans l'acte de clôture, le directeur du FAS, Simão Baita Paiata, a salué les participants pour leur manière active et transparente d'interaction avec les formateurs, ce qui a permis d'atteindre les objectifs préconisé, appelant à une performance responsable dans la mise en œuvre des contenus abordés dans leurs zones de juridiction.

Il a rappelé qu'avec le SIBM, les administrations municipales disposeront d'une plate-forme de collecte et de traitement des données pour soutenir la planification, la gestion municipale et les diagnostics institutionnels de l'administration territoriale de manière rapide, automatisée et fiable.

Promue par le Fonds d'appui social (FAS) et l'Institut de formation en administration locale (IFAL), l'action formative a analysé des matières liées au système de gestion, à l'interface, à l'aspect technique et comment alimenter le système d'information municipal de base et à l'analyse de données.