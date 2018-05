Angola: Environ 50% des citoyens dans des maisons de l'Etat ne paient pas de loyer

Outre le président de la commission exécutive du Fonds de développement du logement, Hermenegildo Gaspar, ont également été investis Adilson de Sousa e Silva et Rafael Lopes, en tant que membres, et Osvaldo de Lemos Macaia et Hernani Sanata en tant que membres du conseil fiscal de la Commission du marché des capitaux (CMC) et d'autres responsables du ministère des Finances.

Le fonds est l'entité publique chargée de veiller à la mise en œuvre de la politique du logement de l'État, avec une commission exécutive qui gère et un conseil stratégique, composé des ministres des Finances, de l'Aménagement du Territoire et Habitat, ainsi que du gouverneur de la Banque nationale de l'Angola (BNA).

« Dans le cadre du projet Horizon Kora Angola, nous recevons des fractions à Huambo, Bié et nous estimons que le nombre de versements reçus par le Fonds augmentera parce que ces maisons sont dans le processus de construction et d'autres nous ont déjà été livrées.

