Algérie: Ligue 2 Mobilis (29e journée) - l'AS Ain M'lila accède en Ligue1

Le troisième billet d'accession se jouera entre la JSM Bejaia (3e- 52 pts) et le CA Bordj Bou Arreridj (4- 50 pts). Lors de la 30e et dernière journée, la JSM Bejaia se déplacera à Tlemcen pour affronter le WA Tlemcen tandis que le CABBA accueillera l'ASO Chlef.

A la faveur de ce précieux succès remporté grâce à des réalisations de Sahbi (9') et Hachem (86'), les Hommes de Cherif Hadjar confortent leur deuxième place avec 54 points et rejoint en Ligue 1 le MO Béjaia qui avait composté son accession lors de la précédente journée.

